أقعيم يصدر قرارًا بشأن العمالة الأجنبية الوافدة إلى ليبيا

أخبارليبيا24

شدد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية بحكومة الوحدة الوطنية فرج أقعيم اليوم الإثنين على إيقاف الجباية المفروضة على العمالة الأجنبية الوافدين إلى ليبيا مقابل إصدار تصاريح إقامة لهم غير قانونية.

وأوضح أقعيم في كِتاب عاجل موجه لمُدير الإدارة العامة للبحث الجنائي “سابقًا” أن هذا الإجراء يتم دون الرجوع إلى جهات المعنية صاحبة الاختصاص الأصيل.

وأكد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية أنه تم التأكد بعدم إحالة هذه المبالغ المالية إلى خزينة الدولة ما يعني أن هذه الأعمال تُعتبر مُخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة الليبية.

وشدد أقعيم على أن وزارة الداخلية لن تسمح بمثل هكذا أعمال من شأنها إفساد العمل الأمني واستغلال الوافدين الأجانب.

وطالب وكيل الوزارة الجميع بالتوقف فوراً عن مُمارسة هذه التصرفات المشينة والمُخالفة إلى حين تشكيل لجنة تحقيق تحال نتائجها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة حيال كُل من يمارس هكذا أعمال خارج إطار القانون.

ولفت أقعيم إلى أن الجباية المُفروضة على العمالة الأجنبية الوافدين إلى ليبيا المُقدرة بقيمة “750” دينار ليبي مقابل إصدار تصاريح إقامة لهم غير قانونية.