أبو الغيط: يجب التوافق في “برلين2” على خروج القوات التركية والمرتزقة من ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إنه سيشارك الأربعاء المقبل في اجتماع برلين 2 حول ليبيا، متمنيًا التوافق على خروج القوات التركية والمرتزقة وتوحيد مؤسسات الدولة.

وقال أبو الغيط، وفي تصريحات تلفزيونية، “أن هناك لعبة مصالح وراء بقاء القوات التركية على الأراضي الليبية”، موضحاً أن تركيا أبلغت أمريكا بتأمينها مطار كابول في أفغانستان حتى لا تقسو عليها واشنطن والحكومة الليبية قادرة على فرض سيطرتها على الأرض.

وتابع، “أن وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش تطالب بصفة مستمرة بضرورة طرد القوات التركية والمرتزقة من بلادها”.