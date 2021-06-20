وعود مبنيّة على أكاذيب دفعت بهم إلى الانشقاق عن الإرهاب

أخبارليبيا24- تقرير

لقد قرّرت الانشقاق عن جماعة الشباب الإرهابيّة لأنّهم يكذبون على المسلمين وعلى العالم، إنّهم يدّعون تطبيق الشريعة والدّين وهذا غير صحيح لأنّني أعرف من العمليّات الّتي نفّذوها أنّهم وقفوا ضدّ الشريعة فهم يقتلون الأبرياء، إنها أقوال زبير المهاجر، أحد أكبر المقاتلين الأجانب في حركة الشباب الصومالية، والّذي انشق عن الحركة وهو الآن في مقديشو مع الحكومة الصومالية.

“اعتقدت أن جماعة الشباب كانوا صادقين فيما يتعلق بدعوة الإسلام للعدالة للجميع، لكنّ ذلك كان مبنيًّا على كذبة كبيرة، القادة وحدهم يحصلون على كلّ شيء”، يقول أنور أحمد، البالغ 50 عامًا، والمنشق عن حركة الشباب، كان أحمد قد التحق بالجماعة الإرهابيّة هذه في الصومال بعد أن أقنعوه بتأمين “الحقوق والعدالة للجميع”.

برنامج عفو للمنشقين

لدى الحكومة الصومالية برنامجا للمنشقين عن حركة الشباب طالما أنهم ينبذون العنف والإيديولوجية المتطرفة وبما أنّ أحمد وزبير هما من بين أولئك الذين تركوا الشباب ويسعون لبناء حياة جديدة التحقا بأحد المخيّمات الّتي أنشأتها الدّولة لمساعدة “المقاتلين السابقين”.

لكنّ ذلك يطرح تحدّيات كبيرة على السلطات الصومالية بحيث يتمّ تصنيف المنشقين بين مجموعتين: مقاتلين سابقين غير خطيرين، ومقاتلين سابقين خطرين.

ومن هنا تختلف طريقة التّعامل معهم وبالتالي قرار إعادة إدماجهم في المجتمع يتلقى المقاتلون السابقون غير الخطيرين بعض التأهيل والتدريب على المهارات، بحيث يمكنهم العودة إلى ديارهم “إذا كان ذلك مقبولًا لدى المجتمعات المحلية الّتي ينتمون إليها”.

أمّا المقاتلون السابقون الخطرين فتصبح المعضلة أكثر خطورة، إذ إنّ أولئك المقاتلين متمسّكين بأفكارهم الّتي تعشّشت في أذهانهم وقد لا يستطيعون اجتياز عملية إعادة التأهيل، لذلك يخضعون لعملية قضائية والغالبية منهم يقبعون في السجن.

خارطة طريق للمقاتلين السابقين

في محاولة لإيجاد حلول دائمة للمقاتلين الذين يريدون بداية جديدة تمّ وضع برنامج وطني للتعامل مع المقاتلين المنشقين والشباب المعرضين للخطر في الصومال، بحيث تتمّ معاينة المقاتلين السابقين انطلاقًا من تاريخهم السابق ومعتقداتهم الأيديولوجية، الأمر الّذي يحدد نوع التهديد الذي قد يمثلونه على المجتمع.

ويمكن لهذه العملية أن تأخذ وقتًا طويلًا وتكون شاقة. وهكذا يتمّ توزيع المنشقين ضمن مجموعات يخضعن فيها لمختلف التدريبات والمعالجات الّتي تساعدهم على إعادة الانخراط في المجتمع