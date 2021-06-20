وسط حضور جماهيري كبير .. المدينة يتعادل مع النادي الأهلي وديا

المباراة تأتي في إطار تحضيرات الفريقين للدوري الليبي

20 يونيو، 2021 11:22 م
4

أخبار ليبيا 24 – رياضة

حسم التعادل السلبي بدون أهداف لقاء النادي الأهلي بنغازي أمام  ضيفه المدينة على ملعب شهداء بنينا الدولي مساء اليوم الاحد .

وشهدت المباراة حضورًا جماهيري كبير، وامتلأت مدرجات الملعب، وجاءت المباراة في إطار تحضيرات الفريقين للدوري الليبي .

وسيكون النادي الأهلي على موعد مع مباراة من العيار الثقيل حين يلاقي جاره النصر السبت المقبل، من جهته سيلاقي المدينة منافسه الاتحاد المصراتي أحد أبرز الفرق هذا الموسم .

20 يونيو، 2021 11:22 م
4

مقالات ذات صلة

دوري المرحوم " بشير عمران" بمرزق

ختام دوري المرحوم “بشير عمران” بمرزق

20 يونيو، 2021 11:06 ص

صقور الجديان تطيح بالفرسان خارج كأس العرب

20 يونيو، 2021 12:14 ص

بنغازي تحتضن فعاليات ملتقى حكام النخبة

19 يونيو، 2021 12:46 م
خافيير كليمنتي

كليمنتي: مباراة السودان صعبة وسنلعب للفوز

18 يونيو، 2021 8:59 م
زر الذهاب إلى الأعلى