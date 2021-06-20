وسط حضور جماهيري كبير .. المدينة يتعادل مع النادي الأهلي وديا المباراة تأتي في إطار تحضيرات الفريقين للدوري الليبي

أخبار ليبيا 24 – رياضة

حسم التعادل السلبي بدون أهداف لقاء النادي الأهلي بنغازي أمام ضيفه المدينة على ملعب شهداء بنينا الدولي مساء اليوم الاحد .

وشهدت المباراة حضورًا جماهيري كبير، وامتلأت مدرجات الملعب، وجاءت المباراة في إطار تحضيرات الفريقين للدوري الليبي .

وسيكون النادي الأهلي على موعد مع مباراة من العيار الثقيل حين يلاقي جاره النصر السبت المقبل، من جهته سيلاقي المدينة منافسه الاتحاد المصراتي أحد أبرز الفرق هذا الموسم .