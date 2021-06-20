واصفًا إياها بالـ “بروباجندا”.. البيوضي: فتح الطريق بهذه السرعة يتنافى مع مبررات إغلاقه

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتقد الناشط السياسي من مصراتة، سليمان البيوضي، ما وصفه بـ”تهافت” مسؤولي الدولة لإعلان فتح الطريق العام منذ الصباح، بشكل مخجل، معتبرا أن الحدث تحول من شعور بالمسؤولية تجاه معاناة المواطنين وحاجة الليبيين له اجتماعيا واقتصاديا إلى “بروباجندا” ودعاية رخيصة يتم فيها استغلال عذابات الناس بأبشع الصور.

ورأى البيوضي، في تدوينة عبر حسابه على “فيسبوك”، أن فتح الطريق بهذه السرعة يتنافى مع مبررات إغلاقه، متسائلا “هل تبخرت قطعان المرتزقة؟ وإن لم يكونوا موجودين، فمن المسؤول الحقيقي عن الإغلاق، وكم الثمن المدفوع لفتح الطريق؟”.

وقال “في يوم 10 مارس 2021م كان لفتح الطريق تغليب للمصلحة الوطنية وكانت أداة عملية لتعزيز قيم الوحدة، أما إعلان اليوم فهو خدعة لا تنطلي إلا على المجانين، حيث تحولت معاناة الليبيين لجزء من عملية سياسية تحول فيها الدبيبة من رئيس لحكومة وحدة وطنية، يفترض أنه يمثل كل الليبيين لطرف في الصراع يتحالف مع القوى اليمينية الأشد تطرفا ويفتح لها كل الأبواب الموصدة”.

وأفاد بأن الخداع الاستراتيجي سيدفع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة وحلفائه لما هو أبعد، مضيفا “سيضغطون بكل الوسائل ليبينوا حسن نوياهم، لكنهم لن يخطوا تعهدا واحدا يسمح بتقاسم السلطة أو يدفع نحو الاستقرار والوحدة”.

وأوضح أن الانتخابات ستبقى عملية سياسية مهددة، وفتح الطريق أيضا سيظل مهددا وسيغلقونه في أي لحظة، مستطردا “أما اختلاق الذرائع وترويجها بات أمرا ميسرا بعد أن أحكموا قبضتهم على وسائل إعلام الدولة”.

وأكد أن ليبيا بحاجة لكثير من الضمانات وتعزيز تدابير الثقة، موضحا أن رئيس الحكومة هو المسؤول عن أي انتكاس للعملية السياسية بسبب تموضعه العلني.

وطالب مجلس النواب بالتريث في إقرار الميزانية وضرورة تعديلها للحد الأدنى بما يضمن استمرار الدولة، حتى إجراء الانتخابات في موعدها، دون النظر إلى الضغط الدولي لإقرارها.

وأعلن الدبيبة، فتح الطريق الساحلي “سرت – مصراتة” بشكل رسمي، اليوم الأحد، بعد إغلاق دام لعامين.

وكتب الدبيبة، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر “اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة”.

وأضاف “تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي، معا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره”.