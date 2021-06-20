نقاصة : فتح الطريق الساحلي رسالة للعالم بأن الحرب انتهت في ليبيا نقاصة : التنسيق بشأن فتح الطريق الساحلي يسير كما هو متفق عليه

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن عضو اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اللواء مختار نقاصة وصول مجموعة العشرة كاملة إلى مدينة سرت، كذلك وفد بعثة الأمم المتحدة، بخصوص الاجتماع وإصدار بيان حول فتح الطريق الساحلي رسمياً.

نقاصة قال لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، إن ماحدث ظهر اليوم هو إزاله السواتر الترابية في الجهة الغربية، تمهيداً لفتح الطريق رسمياً ولدخول القوة الامنية المشتركة لتأمين الطريق.

وأوضح أن الجميع وصل سرت حتى ضباط الشرطة المكلفين بتأمين الطريق بمتابعة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والتنسيق يسير كما هو متفق عليه، لافتاً إلى أن ما يتم تداوله على وسائل الميديا من البعض هو خلق بلبله فقط، والجميع متفق وبقناعة تامة على فتح الطريق، ولا يوجد اي تهديدات.

وأضاف نقاصه، أن مجموعة العشرة منذ فترة تعمل وتبحث وتناقش مع كافة الاطراف لفتح الطريق الساحلي، والجميع مطمئن والأمور تسير كمل خُطط لها، ووقف اطلاق النار مستمر، واللجنة العسكرية متماسكة وتعمل وفقاً للاتفاقات.

وأشار إلى أن، فتح الطريق الساحلي رسالة موجهه داخلياً وخارجياً، وللدول التي ستشارك في مؤتمر برلين، بأن الحرب انتهت في ليبيا، والليبيون فتحوا صفحة جديدة، وسائرين قدماً في كل الاتفاقات الدولية والمحلية، مطالباً دعم الدول المشاركة بدعم البلاد لإخراج المرتزقة من ليبيا بأسرع وقت ممكن.