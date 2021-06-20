نصية: نحن سعداء بفتح طريق “سرت – بوقرين”

أخبارليبيا24

قال عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية اليوم الأحد، نحن سعداء جدا بفتح الطريق بين سرت وبوقرين.

وأضاف نصية في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”نتمنى أن تفتح القلوب أيضا ونحكم العقل والمصلحة العليا للبلاد”.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة الإدراك أن الوطني هو من يتنازل للوطن وأن ليبيا للجميع وبالجميع وليس أمامنا إلا أن نتحاور ونتفاهم ونتوافق بعيدا عن كل التدخلات الأجنبية.

وكان ‏رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قال اليوم الأحد، بفتح الطريق الساحلي اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي.

وأضاف الدبيبة في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :”بفتح الطريق الساحلي نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة”.

وتابع رئيس حكومة الوحدة :”تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي، معا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره”.

يشار إلى أن الناطق باسم غرفة عمليات تأمين وحماية سرت الجفرة العميد عبد الهادي دراه أعلن أنه تم الاتفاق على فتح الطريق الساحلي الأحد بحضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وقال دراه في تصريح خاص لـ”أخبارليبيا24″ إنه بعد خطاب القائد الأعلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وسلسلة من الاجتماعات عقدت مع مجموعة (5+5) وغرفة العمليات سرت- الجفرة، وآمري الغرفة والقادة طيلة الأسبوع الماضي، واجتماع عقد بمدينة مصراتة بحضور كافة قادة بركان الغضب وآمري المحاور والمجلس البلدي مصراتة ومجلس الحكماء والأعيان وآمر المنطقة الوسطى، اتفق الجميع على فتح الطريق الساحلي ورفع المعاناة على المواطنين.

وأشار الناطق باسم غرفة عمليات تأمين وحماية سرت الجفرة إلى أنه سيتم إعطاء قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر فرصة لسحب المرتزقة الروس من المنطقة، حسب قوله.