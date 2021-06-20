ما هو سعر برميل النفط الذي يحقق ميزانية بدون عجز حسب شهر يونيو 2021

متوسط إنتاج ليبيا من النفط 1.2 مليون برميل يومياً

20 يونيو، 2021 12:07 ص
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أخبار ليبيا 24 –  انفوغرافيك

متوسط إنتاج النفط في ليبيا = 1.2 مليون برميل يومياً .

سعر خام برنت (المنتج الليبي) بتاريخ 18 يونيو 2021= 73.07. دولار أمريكي للبرميل .

السعر الذي يحقق ميزانية بدون عجز = 48.8 دولار أمريكي للبرميل .

الفائض في سعر البرميل = 24.27 دولار أمريكي .

قيمة إنتاج ليبيا يوميا: 1.2 مليون * 73.07 = 87.684 مليون دولار أمريكي .

قيمة الإنتاج الذي يحقق ميزانية بدون عجز = 1.2 مليون * 48.8 = 58.56 مليون دولار أمريكي .

الفائض من قيمة الإنتاج اليومي = 29.124 مليون دولار أمريكي .

المصدر .. تقديرات صندوق النقد الدولي لشهر يونيو .

20 يونيو، 2021 12:07 ص
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