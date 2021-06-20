قوة حماية الجنوب تعلن منع تجول المركبات ذات الدفع الرباعي غير المسجلة ومصادرتها
حجز المركبة ومصادرتها وفق الإجراءات القانونية بالخصوص
أخبار ليبيا 24
أعلن آمر قوة حماية الجنوب، اللواء المبروك سحبان، عن منع تجول المركبات ذات الدفع الرباعي غير المسجلة لدى إدارة المرور .
كما منع “سحبان” المركبات التي تسير برسالة مفتوحة في منطقة الجنوب الغربي، مشددًا إلى أنه في حال المخالفة يتم حجز المركبة ومصادرتها وفق الإجراءات القانونية بالخصوص .
وتابع : “عليه يرجى من جميع المواطنين وأصحاب المعارض والتجار التقييد بنص هذا الإعلان” بحسب بيان صادر عن قوة الجنوب .