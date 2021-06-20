قوة حماية الجنوب تعلن منع تجول المركبات ذات الدفع الرباعي غير المسجلة ومصادرتها

حجز المركبة ومصادرتها وفق الإجراءات القانونية بالخصوص

20 يونيو، 2021 10:04 م
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أخبار ليبيا 24

أعلن آمر قوة حماية الجنوب، اللواء المبروك سحبان، عن منع تجول المركبات ذات الدفع الرباعي غير المسجلة لدى إدارة المرور .

كما منع “سحبان” المركبات التي تسير برسالة مفتوحة في منطقة الجنوب الغربي، مشددًا إلى أنه في حال المخالفة يتم حجز المركبة ومصادرتها وفق الإجراءات القانونية بالخصوص .

وتابع : “عليه يرجى من جميع المواطنين وأصحاب المعارض والتجار التقييد بنص هذا الإعلان” بحسب بيان صادر عن قوة الجنوب .

20 يونيو، 2021 10:04 م
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