في خطاب للقائد الأعلى للجيش .. بيت المال : فتح الطريق الساحلي سيكون لمدة 15 يومًا فقط تعرف على شروط "بيت المال" لفتح الطريق الساحلي ؟

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أرسل آمر غرفة عمليات حماية وتأمين سرت الجفرة اللواء إبراهيم بيت المال خطاب إلى القائد الأعلى للجيش الليبي ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بشأن إعادة تمركزات القوات وفتح الطريق الساحلي سرت مصراتة في الاتجاهين .

بيت المال – وفي خطابه الذي اطلعت عليه وكالة أخبار ليبيا 24 – قال إن القوات المتواجدة امتدادا من مصراتة وحتى بويرات الحسون هي قوات تتبع المنطقة العسكرية الوسطي ومتواجدة في تمركزات اعتيادية داخل الحدود الإدارية للمنطقة العسكرية الوسطي وسيتم أبعاد هذه القوات عن الطريق الساحلي بمسافة “5”كلم خمسة كيلو متر في الاتجاهين .

وطالب بيت المال القائد الأعلى الرئاسي بتذليل الصعاب وحل المختنقات وصرف حقوق منتسبي ما يسمى “غرفة عمليات سرت الجفرة”، مشيراً إلى أنه سيكون الفتح لمدة 15 يومًا على الطريق المعبد فقط لتمكين 5+5 من تنفيذ بنود الاتفاق وإخراج المرتزقة”، بحسب قوله.

وأضاف “الطريق سيكون مفتوحًا خلال هذه المدة من 6 صباحًا وحتى السادسة مساءا، مطالباً “بإصدار تعليمات لـ “القوات المسلحة العربية الليبية” بإعادة التمركز خارج الحدود الإدارية للمنطقة العسكرية الوسطى”، بحسب وصفه .