عقب عودتها من مراسم فتح الطريق الساحلي .. وفاة الناشطة “أمال التاورغي” جراء حادث سير أليم

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت مصادر مقربة من وفاة الناشطة الحقوقية والاجتماعية “أمال بركة التاورغي”، والتي شاركت في المراسم الأولية لفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب جراء حادث سير أليم.

وقالت المصادر – لوكالة أخبار ليبيا 24 – اليوم الأحد، إن بركة أبت إلا تكون حاضرة، في فتح الطريق الساحلي الذي كان شعره “تقسيم الوطن”، وكانت مدافعة على قضية تهجير أهالي تاورغاء ومطالبة بالعودة إلى مدينتها، حتى عادت إليها تحمل الكثير من الآمال، وتدعو الأهالي إلى العودة لتدب الحياة فيها كما في سابق عهدها .

وأوضحت المصادر، أن “بركة” كانت من أوائل المرحبين بالحوار وللصلح والسلم ونبذ الخلاف، مشيرة إلى أصابة رفيقاتها جراء هذا الحادث .

وكانت الفقيدة قد أسست قبل عقدين زمنيين، مؤسسة الأسر المنتجة تاورغاء، والتي تعمل على قضية وطنها الأصغر، وتنتقل بين مدن ليبيا كرحالة من أجل حقوق الإنسان .

وكان أول نشاط قامت به الفقيدة “آمال مفتاح بركة” هو تأسيس مؤسسة “الأسر المنتجة” للاهتمام بمنتوجات مدينتها من أشغال يدوية ونحوها، قبل أن يتحول اهتمام المؤسسة إلى الاهتمام بالأسرة نفسها لا منتجاتها فحسب.

وقالت “بركة” في تصريحات سابقة لوكالة أخبار ليبيا 24:”كان لزاماً علينا في مؤسستنا أن نهتم بالمهجرين والنازحين من أبناء مدينتنا، بتقديم المساعدات الإنسانية لهم، والوقوف معهم، والاهتمام بهم”.

وتقلدت “بركة” منصب مسؤول ملف المرأة في المجلس المحلي لمدينتها منذ أواخر العام 2012م وحتى يومنا هذا، وكانت تصر على أنها ستبذل كل جهدها من أجل استرداد الحقوق لأصحابها.