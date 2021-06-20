صقور الجديان تطيح بالفرسان خارج كأس العرب

رغم تعدد الفرص للمنتخب الليبي إلا أن النتيجة بقيت كما هي

20 يونيو، 2021 12:14 ص
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أخبار ليبيا 24 – رياضة

خسر المنتخب الليبي أمام منافسه السودان بهدف دون رد على أستاذ خليفة الدولي مساء اليوم السبت في التصفيات المؤهلة لمسابقة كأس العرب التي تستضيفها الدوحة القطرية ديسمبر المقبل .

وسيطر صقور الجديان على أطوار الشوط الأول واقتنصوا هدف في الدقيقة 15 سجل كن علامة الجزاء بواسطه نجم السودان “محمد عبد الرحمن” .

وحاول المنتخب الليبي العودة للمباراة في الشوط الثاني ورغم تعدد الفرص إلا أن النتيجة بقيت كما هي .

وكان المنتخب الليبي قد استعد للمباراة بمعسكر تحضيري في تونس لعب خلاله مباراة ودية أمام ليبيريا خسرها بهدف دون رد  .

20 يونيو، 2021 12:14 ص
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