رئيس النواب يلتقي المشاركين في ختام “ملتقى التكتلات والتيارات السياسية” صالح لـ"15 تكتلا سياسيًا": حلول الأزمة الليبية ستكون على يد الرئيس المنتخب

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، المشاركين في ختام “ملتقى التكتلات والتيارات السياسية” “15 حزبا وتيارا سياسيا” في مقر إقامته بمدينة القبة.

وبحسب بيان صادر عن التكتلات، فإن صالح رحب بالبيان الختامي لملتقى التكتلات والتيارات السياسية، الصادر في بنغازي، أمس السبت، والذي قدمه له الدكتور عارف النايض، رئيس “تكتل إحياء ليبيا”، مع حزمة من المقترحات القانونية المقدّمة من الملتقى.

وقال صالح، إنّه داعم لإقامة الانتخابات الرّئاسيّة المباشرة والبرلمانيّة في موعدها المحدّد في 24 ديسمبر 2021، لافتا إلى أنّ البرلمان لديه القاعدة الدّستوريّة والقوانين اللّازمة لإجراء الانتخابات في موعدها.

وأوضح عقيله صالح، أن يدعم طلب الملتقى بعدم العبث بمفوضيّة الانتخابات أو برئاستها خاصّة في هذا الوقت الحرج.

كما استمع المستشار عقيله صالح، إلى مطالب ومقترحات المشاركين من كل مناطق ليبيا.

وشدد عقيله صالح، على أنّ الحلول لأزمة ليبيا ستكون على يد رئيس منتخب مباشرة من الشعب الليبي، وبرلمان جديد منتخب على أسس الوطنيّة والكفاءة وتحمّل مسؤوليّة الخدمة العامة.