بحضور الدبيبة.. دراه يؤكد فتح الطريق الساحلي غداً الأحد

دراه : فتح الطريق الساحلي جاء لرفع المعاناة على المواطنين

20 يونيو، 2021 1:11 ص
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أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد الناطق باسم غرفة عمليات تأمين وحماية سرت الجفرة العميد عبد الهادي دراه أنه تم الاتفاق على فتح الطريق الساحلي غداً الأحد بحضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

دراه قال – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – إنه بعد خطاب القائد الأعلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وسلسلة من الاجتماعات عقدت مع مجموعة (5+5) وغرفة العمليات سرت- الجفرة، وآمري الغرفة والقادة طيلة الأسبوع الماضي، واجتماع عقد اليوم بمدينة مصراتة  بحضور كافة قادة مليشيات بركان الغضب وآمري المحاور والمجلس البلدي مصراتة ومجلس الحكماء والأعيان وآمر المنطقة الوسطى، اتفق الجميع على فتح الطريق الساحلي ورفع المعاناة على المواطنين .

وأشار دراه إلى أنه سيتم إعطاء قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر فرصة لسحب المرتزقة الروس من المنطقة، حسب قوله .

20 يونيو، 2021 1:11 ص
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