باشاغا ينسب الفضل لنفسه بفتح الطريق الساحلي هل تناسي باشاغا أن الميليشيات التي كانت تحت سيطرته هي التي عرقلت فتح الطريق لطلبها مبالغ مالية ضخمة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

في محاولة جديدة للقفز على نجاحات غيره ونسبه لنفسه، علق وزير داخلية حكومة الوفاق، منتهية الولاية ، فتحي باشاغا، على قرار فتح الطريق العام، معتبرا أنه كان له فضل في مثل هذا القرار بدعمه للجنة 5+5.

وقال باشاغا في تغريدات له عبر تويتر “افتتاح الطريق الساحلي اليوم خطوة إيجابية نحو لم شمل الليبيين ورفع المعاناة عنهم، أثمن على جهود غرفة عمليات سرت – الجفرة في تطبيق اتفاقية لجنة 5+5 العسكرية”.

باشاغا زعم أنه كان داعم لجهود لجنة 5+5 قائلا “أثناء عملي بوزارة الداخلية، قمت بدعم وتأمين أولى اجتماعات اللجنة العسكرية في مدينة غدامس والتي نتج عنها اتفاق وقف النار حيث وقِع في أكتوبر 2020”.

وقال في تغريدة ثالثة “أدعو أعضاء اللجنة أن يستمروا في تنفيذ الإتفاق بكافة بنوده وتفاصيله وأهمها انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، ودعم مسار الانتخابات في ديسمبر لكي يقرر الشعب مصيره من خلال صناديق الاقتراع”.

وتناسي الوزير أنه كان في السلطة وقت توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وأن ميليشيات مصراتة التي كانت تحت سيطرته هي التي عرقلت فتح الطريق كل هذه الفترة، لطلبها مبالغ مالية ضخمة مقابل التراجع وفتح الطريق، وأنه كان سببا رئيسيا في دخول المرتزقة الأجانب البلاد بعد التحالف مع النظام التركي.