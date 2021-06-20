انفوغرافيك| ليبيا تسجل 1599 إصابة بكورونا في أسبوع

أخبار ليبيا24- انفوغرافيك

أظهر إحصاء نشرته إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض حول كورونا في ليبيا تسجيل أكثر من 1500 ألف إصابة بالفيروس خلال الفترة من 7 إلى 13 يونيو الجاري.

وبيّن الإحصاء، أنه جرى فحص 21,531 عينة ظهر منها 1,599 حالة موجبة، بنسبة 7% من العينات.

كما أظهر تسجيل 1,582 حالة شفاء إضافة إلى 19 حالة وفاة خلال تلك المدة.

وأظهر الإحصاء كذلك، أن أعلى حالات إصابة مسجلة بالنسبة للمدن جاءت على النحو التالي:

1-طرابلس: 702

2-مصراتة: 133

3-الشويرف: 70

4-صبراتة: 53