النواب يشكل لجان لمراجعة مصروفات الحكومة والميزانية والمركزي

وكان النواب رفض مشروع الميزانية المقدم من قبل الحكومة الأسبوع الماضي

20 يونيو، 2021 8:22 م
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أخبار ليبيا 24 – خبر

أصدر مجلس النواب قرارا جديدا تشكيل ثلاثة لجان من النواب لمراجعة مصروفات حكومة الوحدة الوطنية منذ توليها المسؤولية.

كما شمل القرار  رقم 4 لسنة 2021 تشكيل لجنتين آخرتين لمتابعة عمل مصرف ليبيا المركزي، ومناقشة الميزانية مع الوزراء المعنيين في حكومة الدبيبة.

يشار إلى أن مجلس النواب رفض مشروع الميزانية المقدم من قبل الحكومة الأسبوع الماضي، وحدد جلسة منتصف الأسبوع الجاري لإعادة نظرها مرة رابعة.

20 يونيو، 2021 8:22 م
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