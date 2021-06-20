المحجوب: فتح الطريق الساحلي ليس مجرد إزالة ساتر ترابي

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قال مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة العربية الليبية، اللواء خالد المحجوب، إن فتح الطريق الساحلي ليس مجرد إزالة ساتر ترابي، لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من النقاط الفنية التي يجب أن تقوم بها لجنة 5+5 .

المحجوب أضاف في تصريحات لقناة العربية، اليوم الأحد، أن لجنة 5+5 أعلنت منذ أسبوع أنه سيتم إعلان أسماء معرقلي قرار فتح الطريق الساحلي، خصوصا بعد أن اشترطت بعد الميليشيات في المنطقة الغربية دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل فتح الطريق.

وتابع أن الجيش الليبي أعلن قبل ذلك جاهزيته التامة لفتح الطريق، لكن الأمر يحتاج إلى التنسيق في عمليات نشر القوات، وتأمين الطريق وهذا الأمر أصبح سهلا في ظل توحيد وزارة الداخلية.

وتابع أن الأمر يحتاج إلى التأكد من إزالة الألغام بالكامل، مؤكدًا أن الإعلان عن فتح الطريق هو خطوة مرحب بها وكانت منتظرة من الجانب الآخر .

وشدد على أن القوات المسلحة تحترم رغبة رئيس الحكومة في فتح الطريق وما قام به لكن على الأرض الأمر يحتاج لإجراءات فنية.