العاملون في إذاعة بنغازي يرفضون إشراف “اللافي” على لجنة لإصلاح وتطوير الإعلام

20 يونيو، 2021 2:08 م
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وليد اللافي
وليد اللافي

أخبارليبيا24

أعلن العاملون بإذاعة بنغازي المحلية رفض واستنكارهم ما جاء في قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوطنية القاضي بتشكيل لجنة لإصلاح وتطوير الإعلام في ليبيا.

وأكد العاملون في بيان لهم تحصلت “أخبارليبيا24″ على نسخة منه أنهم يرفضون أن تكون اللجنة تحت إشراف وليد اللافي أحد أكبر الداعمين للجماعات الإرهابية.

وأشار العاملون في إذاعة بنغازي المحلية إلى أن اللافي سبق وأن كان مديرا لقناة النبأ الذراع الإعلامي لـ”أنصار الشريعة” و”الليبية المقاتلة”، ولطالما ساندتهم في حربهم في مدينة بنغازي.

ودعا العاملون في الإذاعة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإبعاد مثل هكذا شخصيات جدلية، اظهارًا لحسن النوايا والعمل على المصلحة الوطنية وتوحيد المؤسسات الدولة.

20 يونيو، 2021 2:08 م
14

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