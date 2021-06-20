السامية لشؤون اللاجئين قلقة من اختطاف طفل يمني في طرابلس

أخبارليبيا24

أبدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف في ليبيا قلقها من اختفاء طفل يمني في العاصمة الليبية طرابلس.

وأضافت المفوضية في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” أن الأنباء أفادت أنه تم اختطاف الطفل الأسبوع الماضي في طرابلس، مؤكدة أن هذا حادث خطير.

وأشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف إلى أنه تم تسجيل هذا الطفل ووالدته مع المفوضية منذ عام 2018 وقدمت لهم مساعدات إنسانية.

وذكرت المفوضية أنها تتابع مع السلطات المختصة المسؤولة عن التحقيق في الاختفاء والاستعداد لتقديم الدعم حسب الحاجة.

وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسف بخطورة هذا الحادث والحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان الإفراج الآمن عن الطفل.