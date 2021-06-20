الرئيس النيجيري: طرد المرتزقة من ليبيا قد يفاقهم الإرهاب في أفريقيا

الرئيس النيجيري: طرد المرتزقة من ليبيا قد يفاقهم الإرهاب في أفريقيا

20 يونيو، 2021 6:53 م
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أخبار ليبيا 24

حذر الرئيس النيجيري محمد بخاري، من طرد مجموعات المرتزقة من ليبيا، مؤكدا أن ذلك قد يتسبب في تفاقم الأحداث الإرهابية في أفريقيا خاصة الدول المجاورة لليبيا.

وقال بخاري، في كلمة له أمام قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، “أنه يجب على الأمم المتحدة بالتعاون مع الدول المجاورة لليبيا ووضع طرق مناسبة وإدارة لتحركات المقاتلين”.

وأضاف “إن إجراء طرد المقاتلين يهدف لإحلال السلام في ليبيا، ولكنه قد يخلق تهديدا لأمن واستقرار المنطقة”.

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20 يونيو، 2021 6:53 م
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