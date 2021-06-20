الرئاسي يشكل غرفة عمليات مشتركة لتأمين الجنوب

أخبارليبيا24

أصدر المجلس الرئاسي، بكامل أعضائه، بصفته القائد الأعلى للجيش، قرارا بتشكيل غرفة عمليات مشتركة، لتأمين الجنوب.

ونص القرار أيضًا على تشكيل قوة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في الجنوب ونص القرار الذي حمل رقم 9 لسنة 2021، على تعيين مسعود عبد الله مسعود عبد الجليل، آمرا لقوة مكافحة الإرهاب والجريمة في المنظمة الجنوبية.

بينما نص القرار رقم 11 لسنة 2021 بتعيين العقيد علي الغناي بالنيران قريرة، آمرا لغرفة العمليات المشتركة لتأمين الجنوب.

أعلنت قيادة الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، إغلاق الحدود الليبية الجزائرية وإعلانها منطقة عسكرية يمنع التحرك فيها.

وجاء في بيان لإدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن “القوات المسلحة تغلق الحدود الليبية الجزائرية وتعلنها منطقة عسكرية يمنع التحرك فيها”.

وكان الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، قد أعلن أمس الجمعة، تحريك قوات من الجيش بهدف تأمين المنطقة الجنوبية، ردًا على “التصعيد الأخير للعمليات الإرهابية التي تنفذها العصابات التكفيرية في الجنوب الغربي، واستهدافها بسيارة مفخخة موقعً أمنيًا وعسكريًا”.

ويسيطر الجيش الليبي فقط على معبر آيسين الحدودي في مدينة غات جنوب غربي ليبيا، من أصل 3 معابر تربط البلدين .