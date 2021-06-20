استحداث ديوان لوزارة الاقتصاد والتجارة بالمنطقة الجنوبية

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أعلن وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، استحداث ديوان للوزارة بالمنطقة الجنوبية، وذلك لدعم فرص الاستثمار في الجنوب.

جاء ذلك في اجتماع عقده السبت مع مراقبي الاقتصاد والتجارة بالمنطقة الجنوبية ومدير فرع الهيئة العامة للتشجيع والاستثمار وشؤون الخصخصة ومدير فرع مركز تنمية الصادرات بالمنطقة الجنوبية في مدينة سبها، وفق بيان الوزارة عبر صفحتها بـ فيسبوك.

وأشار الحويج خلال الاجتماع إلى أن الديوان سيتولى متابعة المراقبات بالمناطق والتنسيق فيما بينها والعمل على حلحلة المشاكل والعراقيل التي تواجهها وتفعيل دورها في توفير السلع وانسيابها بالسوق المحلي ورقابة الأسعار والمشاركة في تنفيذ الخارطة الاستثمارية بالوزارة.