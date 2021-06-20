إدارة التطعيمات : نعاني من نقص الأمصال لأكثر من شهرين دعوة أولياء الأمور لأخذ ما هو متوفر من تطعيمات لأطفالهم وانتظار غير المتوفر

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن المدير التنفيذي لإدارة التطعيمات في طرابلس الصادق البهيليل، اليوم الأحد، عن إدارة التطعيمات مع جهاز الإمداد الطبي ومركز مكافحة الأمراض لحل مشكلة نقص التطعيمات الروتينية.

وقال المدير في تصريحات صحافية إن إدارة التطعيمات خاطبت الشركات المصنعة، وفي إنتظار وصول التطعيمات نهاية الشهر الحالي .

وأضاف أن مراكز التطعيمات ومخازن الإمداد تعاني نقصًا لأكثر من شهرين، مشيرًا إلى أن هذه إشكالية تواجه الإدارة سنويًا، داعيًا أولياء الأمور لأخذ ما هو متوفر لأطفالهم وانتظار غير المتوفر.