أحمد سالم ينفي الاتفاق على فتح الطريق الساحلي (سرت – مصراتة)

أخبارليبيا24- خاص

نفى آمر غرفة عمليات غرب سرت وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء أحمد سالم، اليوم الأحد، الأخبار المتداولة عبر وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية التي تفيد بالاتفاق على فتح الطويق الساحلي سرت – مصراتة.

وقال سالم لـ”أخبارليبيا24″ :”لم يتم الاتفاق على فتح الطريق اليوم، ولم تصدر أي تعليمات من اللجنة العسكرية 5+5 المزمع عقد اجتماعها غداً الاثنين بالخصوص، باعتبارها هي المسؤولة على ملف الترتيبات الأمنية والتنسيق بين الطرفين وتأمين الطريق”.

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبية عن فتح الطريق الساحلي رسمياً، وباشر بإزالة السواتر الترابية من منطقة بويرات الحسون قبل قليل بعد ساعة من وصوله للمنطقة براً.

وقال الناطق باسم غرفة عمليات سرت – الجفرة بمصراتة العميد عبدالهادي دراه في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ في ساعات متأخرة من ليل السبت – الأحد، أنه تم الاتفاق على فتح الطريق الساحلي سرت- مصراتة.