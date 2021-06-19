وزير الدولة لشؤون المهجرين يوقع اتفاقية شراكة مع الليبية للإغاثة

19 يونيو، 2021 1:13 م
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أخبار ليبيا 24

وقع وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بحكومة الوحدة الوطنية، أحمد بوخزام، اتفاقية شراكة مع الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية؛ وذلك لتنسيق وتوحيد الجهود الإنسانية في ليبيا.

وبحسب بيان الهيئة بصفحتها بـ فيسبك، تهدف اتفاقية الشراكة للمساهمة في التعاون الاستراتيجي وتوحيد الجهود الإنسانية داخل ليبيا وخارجها للرفع من معاناة الأسر النازحة والمهجرين بما يحقق كرامة الإنسان. 

وتعهد بوخزام على هامش توقيع الاتفاقية بتقديم الدعم اللوجستي وتوفير كافة الاحتياجات للهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية للقيام بعملها على أكمل وجه.

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19 يونيو، 2021 1:13 م
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