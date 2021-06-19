مخاطبا المنقوش.. وزير الخارجية العراقي يؤكد دعم بلاده للجهود الدولية الرامة لإعادة استقرار ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن العراق يدعم الجهود الدولية لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وذلك خلال لقائه وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية على هامش أعمال مُنتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الاجتماع تم خلاله بحث العلاقات الثنائيّة بين البلدين الشقيقين وسُبُل التعاون المشترك بينهما.

واشار وزير الخارجية العراقي إلى “دعم العراق للجُهُود الدوليَّة لإعادة الأمن، والاستقرار في ليبيا، واعتماد الخيار السياسيِّ بما يُلبِّي تطلـُّعات الشعب الليبيِّ”، مؤكدا “رغبة العراق بإعادة فتح السفارة العراقيّة في ليبيّا، والقيام بدورها في تنشيط العمل السياسيّ والدبلوماسيّ وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، فضلاً عن تقديم الخدمات والأعمال القنصليّة للجالية العراقيّة المُقيمة في ليبيّا”.

من جانبها استعرضت وزيرة الخارجيّة الليبيّة نجلاء المنقوش الوضع الحالي في ليبيّا، وعوامل استقراره، وسُبُل عودة الحياة الطبيعية فيها، مُبدية استعداد ليبيا لتقديم المساعدة والتسهيلات لعودة عمل السفارة العراقيّة في طرابلس، وتذليل الصعوبات كافة في هذا الشأن.