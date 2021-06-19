قوات الجيش الليبي تغلق الحدود مع الجزائر ويعلنها منطقة عسكرية

إغلاق الحدود الليبية الجزائرية وإعلانها منطقة عسكرية يمنع التحرك فيها

19 يونيو، 2021 9:26 م
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أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت قيادة الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، إغلاق الحدود الليبية الجزائرية وإعلانها منطقة عسكرية يمنع التحرك فيها.

وجاء في بيان لإدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن “القوات المسلحة تغلق الحدود الليبية الجزائرية وتعلنها منطقة عسكرية يمنع التحرك فيها”.

وكان الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، قد أعلن أمس الجمعة، تحريك قوات من الجيش بهدف تأمين المنطقة الجنوبية، ردًا على “التصعيد الأخير للعمليات الإرهابية التي تنفذها العصابات التكفيرية في الجنوب الغربي، واستهدافها بسيارة مفخخة موقعً أمنيًا وعسكريًا”.

ويسيطر الجيش الليبي فقط على معبر آيسين الحدودي في مدينة غات جنوب غربي ليبيا، من أصل 3 معابر تربط البلدين .

19 يونيو، 2021 9:26 م
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