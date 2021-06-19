حفتر يطلع على سير العمليات العسكرية ضد الجماعات الإرهابية في جنوب ليبيا حفتر يلتقي آمراء وضباط المناطق العسكرية في جنوب ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

عقد القائد العام لقوات الجيش الوطني المشير خليفة حفتر مساء اليوم السبت اجتماع موسع بمقر القيادة العامة في منقطة الرجمة بآمراء وضباط المناطق العسكرية في جنوب ليبيا.

القائد العام اطلع خلال الاجتماع على سير العمليات العسكرية لوحدات القوات المُسلحة ضد الجماعات الإرهابية التي تُهدّد بشكل مباشر أمن المدنيين في مناطق الجنوب .

وشن سلاح الجو الليبي التابع للقيادة العامة للجيش الوطني سلسلة من الضربات العنيفة على وديان وكهوف جبال الهروج جنوب ليبيا التي يتمركز بها عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح الإعلام الحربي أن الضربات تأتي ضمن العمليات العسكرية التي أعلنت عن انطلاقها القيادة العامة للقوات المسلحة لتطهير الجنوب الليبي من التنظيمات الإرهابية التي تتخذ من جنوب ليبيا وكراً لها لتهديد الأمن في ليبيا ودول الجوار.