حصر حملة مؤهلات اللغة الإيطالية لإدخالها ضمن اللغات الدراسية الاختيارية في ليبيا

19 يونيو، 2021 3:51 م
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ليبيا- تعليم اللغة الإيطالية

أخبار ليبيا24

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوحدة أن مكتب التعاون الدولي بالوزارة يعتزم القيام الكترونيًا بحصر حملة مؤهلات اللغة الإيطالية في ليبيا.

وأوضحت الوزارة، أن هذا العمل يأتي في إطار تفعيل الاتّفاقية الليبية الإيطالية، وذلك لإدخال اللغة الإيطالية من ضمن اللغات الاختيارية في التعليم الثانوي، لتوسيع القاعدة اللغوية عند الطلاب.

وبيّنت الوزارة، أن آخر موعد للتسجيل هو 30 يونيو الجاري، لافتًا إلى أن عملية التسجيل تكون عبر من خلال الدخول على رابط الكتروني نشرته على حسابها بموقع فيسبوك.

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19 يونيو، 2021 3:51 م
16

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