توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي بنغازي وغريان

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وقعت جامعتا بنغازي وغريان على اتفاقية تعاون تضمنت العديد من البنود.

وجرى التصديق على الاتفاقية من قبل رئيس جامعة بنغازي، الدكتور عزالدين الدرسي، وذلك عقب اجتماع مع وفد جامعة غريان.

وقالت، جامعة بنغازي، إن الاتفاقية الموقعة الخميس ذيلت بتوقيع الدكتور عزالدين الدرسي كونه رئيسا لجامعة بنغازي ورئيس جامعة غريان الدكتور محمد إبراهيم غومة.

وأوضحت أن بنود محضر الاتفاق ينص على أن يكون التعاون، في التطوير الأكاديمي والموسمي والتصنيف الدولي للجامعتين وتعزيز السمعة الدولية لهما وتبادل الخبراء.

كما تنص الاتفاقية على تبادل برامج التدريب (التكوين) وتنفيذها بشكل مشترك والقيام ببحوث مشتركة والمشاركة في الإشراف، إضافة إلى تقييم مشاريع التخرج والرسائل والأطروحات العلمية.