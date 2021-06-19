تعرض نقطة لشركة هاتف ليبيا شرق سرت لعمل تخريبي

أخبار ليبيا24

تعرضت إحدى نقاط الإنزال التابعة لشركة هاتف ليبيا شرق سرت إلى عمل تخريبي مما أسفر عن تأثر جودة خدمات الاتصالات والإنترنت.

وعلمت وكالة أخبار ليبيا 24 أن العمل التخريبي في نقطة إنزال أم القنديل 120 كلم شرق سرت التابعة لشركة هاتف ليبيا.

وقال مدير عام شركة هاتف ليييا، مسعود الأوجلي لأخبار ليبيا 24، السبت، إن العمل التخريبي في نقطة الإنزال على أيدي مجهولين أدى إلى قطع الكوابل وحرق النقطة، مبديًا استغرابه من مثل هذه الأعمال.

وأوضح الأوجلي، أن فرق الصيانة باشرت العمل فورًا، لإصلاح الأعطال، مؤكدًا أن أعمال التخريب كانت جزئية فقط.

ويعاني قطاع الاتصالات في ليييا منذ مدة بسبب أعمال التخريب والحفر العشوائي من شركات المقاولات والمواطنين دون الرجوع للجهات المختصة، مما أثر على خدمات الاتصالات والانترنت بالقطاع، فضلًا عن القطاعات الحكومية التي تسير خدماتها بواسطة المنظومات كالمصارف والسجل المدني وغيرها.