تبني مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة في ليبيا

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اختتم عدد من الخبراء القانونيين الليبيين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان في تونس أعمال لمراجعة شاملة حول مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، إن أعمال اللقاء تضمنت مراجعة شاملة لمشروع قانون 2017 الذي جرى تنقيحه بشكل جوهري وتعزيزه وإدخال تحسينات كبيرة عليه.

وأضافت أنه وبدعم من إدارة حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فضلاً عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، أجرت هذه المجموعة التي تضم نساءً ورجالاً سلسلة من الاجتماعات الافتراضية خلال عام 2021 قبل اللقاء المباشر الذي انتهى يوم أمس في تونس.

واعتبرت أن مشروع قانون 2021 يمثل علامة فارقة في مجال حماية وتعزيز حقوق جميع النساء والفتيات في ليبيا، بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات الإقليمية.

وذكرت أن المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، أعرب عن دعمه لمشروع القانون.

وقال كوبيش، “سيعمل مشروع قانون 2021 على تغيير ثقافة العنف ضد النساء والفتيات في ليبيا”، مضيفاً إنه ” يمثل الخطوة الرئيسية الأولى في عملية طويلة تتطلب ترسيخ مشروع القانون وتنفيذه بالكامل مما يمهد في نهاية الأمر للنهوض بحقوق المرأة في ليبيا.”

وذكرت البعثة، أن هذا المشروع يجرم مشروع جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الإلكتروني وخطاب الكراهية عبر الإنترنت، ويحدد آليات الحماية والوقاية كما ويحدد المسؤوليات التي تقع على عاتق المؤسسات، ويوجب كذلك إنشاء لجنة وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وصندوق ائتماني مخصص لدعم ضحايا العنف.

وأشارت إلى أن هذا المشروع يستأنس بخلاصات مؤتمر برلين حول ليبيا، علاوة على خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بشأن ضرورة تعزيز حماية حقوق الإنسان كأساس حيوي لاستدامة السلام والأمن؛ وكذلك البناء على جهود المحامين الليبيين البارزين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين أعدوا أول مشروع قانون على الإطلاق لمكافحة العنف ضد المرأة.

وقالت البعثة إن وزيرة الدولة لشؤون المرأة، حورية الطرمال، التي حضرت الجلسة الأخيرة من الاجتماع يوم الجمعة، أبدت التزاماً بدعم عملية سنّ مشروع القانون وأثنت على جهود الخبراء الليبيين وأشادت بمشروع القانون باعتباره إنجازاً تاريخياً.