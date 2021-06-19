بنغازي تحتضن فعاليات ملتقى حكام النخبة

أخبار ليبيا 24- خاص

شهدت مدينة بنغازي، اليوم السبت، فعاليات ملتقى حكام النخبة الخاصة بحكام كرة القدم التابعين للمنطقة الشرقية.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، قال عضو لجنة التحكيم العامة، وحيد صالح، أن التجمع في بنغازي هو الثاني لحكام النخبة فقد سبقه تجمع في طرابلس وضم حكام المنطقة الغربية والجنوبية يوم الخميس الماضي.

وأوضح صالح، أن التجمع يهدف إلى تنشيط الحكام وتهيئتهم نفسيا من قبل لجنة الحكام خاصة بعد الضغوط التي تعرض لها الحكام في الأسابيع الماضية.

وتابع صالح، “يعلم الجميع أننا استلمنا عملنا من فترة قصيرة برئاسة نصر الدين قرين وحاولنا ان ننظم تجمعات سريعة قبل انطلاق الدوري لمراجعة بعض القوانين الهامة بالإضافة إلى التنبيه على السلبيات والإيجابيات التي وقعت في الأسابيع الماضية”، مشيرا إلى أن التجمع سيتخلله محاضرات للحكم الدولي السابق محمد عبد الله.

هذا وقامت لجنة التحكيم العامة برئاسة الحكم الدولي السابق نصر الدين قرين بتكريم اللجنة العامة السابقة للتحكيم برئاسة شعبان الصادق قبل انطلاق فعاليات التجمع.