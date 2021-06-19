بسبب رصد جماعات إرهابية .. عمليات الجنوب تحذر من التجول في محيط جبال الهاروج توجيه عاجل من غرفة عمليات الجنوب لقاصدي المناطق الصحراوية

أجبار ليبيا 24

وجهته غرفة عمليات الجنوب العسكرية للأهالي والصياديين، بعدم التجول في المناطق الصحراوية، ومناطق الجنوب الغربي، والمناطق المحيطة بجبال الهاروج.

وقالت الغرفة في بيان لها اليوم السبت: “بالاشارة لتعليمات غرفة العمليات العسكرية بالجنوب الغربي بشأن عمليات مطاردة فلول العصابات الإرهابية يطلب من الأخوة المواطنين والصيادين والذين يقصدون المناطق الصحراوية في محيط جبال الهاروج وكامل مناطق الجنوب الغربي التوقف فورا عن التجول في هذه المناطق حفاظا على سلامتهم وأمنهم”.

وكان القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، قد اجتمع مع آمراء وضباط المناطق العسكرية في جنوب ليبيا.

وجاء الاجتماع للإطلاع على سير العمليات العسكرية لوحدات القوات المُسلحة ضد الجماعات الإرهابية التي تُهدّد بشكل مباشر أمن المدنيين في مناطق الجنوب.