اليوم.. المنقوش تلتقي شكري في القاهرة

أخبار ليبيا 24

تصل وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، إلى مصر، اليوم السبت، وذلك بناء على دعوة تلقتها من نظيرها المصري، سامح شكري، خلال لقائهما في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش الوزاري العربي.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، من المقرر أن يعقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مع نظيرته الليبية، في قصر التحرير بالقاهرة، على أن يعقب اللقاء مؤتمر صحافي مشترك.

وتأتي زيارة المنقوش إلى مصر بعد يومين من زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل إلى ليبيا.

وكان قد التقى رئيس المخابرات المصرية، الخميس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في طرابلس.

كما التقى كامل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، في الرجمة.