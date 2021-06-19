المنقوش: ليبيا بحاجة ماسة لدعم مصر في العملية السياسية والاستقرار

المنقوش: العملية السياسية تسير بشكل بطيء ونتطلع لإنهاء ملف المرتزقة

19 يونيو، 2021 11:05 م
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أخبار ليبيا 24 – خبر

قالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، إن العملية السياسية في ليبيا تسير بشكل بطيء لكن هناك بوادر أمل .

المنقوش أضافت خلال مؤتمر صحفي، مع نظيرها المصري سامح شكري في القاهرة اليوم السبت  “لا بد أن نكون على مستوى المسؤولية لبناء الدولة الليبية وإنهاء ملف المرتزقة والقوات الأجنبية”.

وتابعت “نؤكد أهمية الدور المصري لدعم العملية السياسية في ليبيا” ، موضحة أن بلادها تتطلع إلى تنفيذ مخرجات برلين بشأن توحيد المؤسسات الأمنية وتعزيز وقف إطلاق النار.

وذكرت أن ليبيا بحاجة ماسة لدعم مصر في العملية السياسية والاستقرار ووقف النار في ليبيا،  مشيرة “نتطلع لانعقاد اللجنة العليا المشتركة الليبية المصرية”.

19 يونيو، 2021 11:05 م
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