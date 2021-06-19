المرصد السوري يؤكد عودة 140 مرتزقًا من ليبيا إلى سوريا وإرسال 200 آخرين المرصد السوري : مليشيا "الحمزة" اعتقلت عددا من مقاتليها على خلفية ارتكابهم تجاوزات في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عودة نحو 140 مقاتلًا من المرتزقة الموالين لأنقرة من الأراضي الليبية إلى سوريا، خلال الأيام الأخيرة الماضية، لافتة إلى استقدام نحو 200 مرتزق بدلًا عنهم.

المرصد أوضح ، في تقرير له، أنه في السابع من يونيو الجاري عادت دفعة من المرتزقة السوريين الموالين للحكومة التركية من ليبيا إلى سوريا، مبينا أنه خلال الـ48 ساعة الفائتة، عاد نحو 95 مقاتلا من فصائل “فرقة الحمزة وفيلق المجد والسلطان مراد وفرقة المعتصم”.

ونقل المرصد عن مصادر تأكيدها بأن عودة هؤلاء لا تندرج في إطار سحب المرتزقة من ليبيا، بل في إطار عمليات تبديل المقاتلين، حيث جرى إرسال دفعة مكونة من أكثر من 100 مقاتل من الفصائل ذاتها إلى الأراضي الليبية من قبل الحكومة التركية .

وأضافت المصادر أن فرقة الحمزة اعتقلت عددا من مقاتليها الذين عادوا إلى سوريا مع الدفعة الأخيرة، على خلفية ارتكابهم تجاوزات كبيرة في ليبيا على حد وصفهم، متابعة أن ذلك يأتي في ظل استمرار المطالبات الدولية بسحب المرتزقة من ليبيا والتي لا تجد أذن صاغية حتى الآن.

وذكر المرصد السوري أن الأراضي الليبية تشهد تواجدا متواصل للمرتزقة الأجانب، رغم التفاهمات الليبية-الليبية والمناشدات والمطالبات الدولية، حيث لاتزال عودة مرتزقة الفصائل السورية الموالية للحكومة التركية متوقفة بشكل كامل، باستثناء عودة فردية يقوم بها بعض المرتزقة بالتحايل عن طريق إبراز تقارير طبية مزورة تمكنهم من العودة إلى سوريا.