المجلس الرئاسي يمنع أي تحركات عسكرية إلا بموافقته هذا القرار جاء عقب تحركات قوات الجيش لتأمين الجنوب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بصفته القائد الأعلى للجيش، السبت، حظر أي تحركات عسكرية في البلاد إلا بعد موافقته على ذلك.

جاء ذلك في بيان صادر عن القائد الأعلى للجيش نشره المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” عبر حسابه بموقع تويتر عقب تحركات قوات الجيش الوطني لتأمين الجنوب الليبي .

وقال البيان الذي اطلعت عليه أخبار ليبيا 24 “يحظر مطلقا إعادة تمركز الوحدات العسكرية مهما كانت طبيعة عملها، أو القيام بأي تحركات لأرتال عسكرية لأي غرض كان، أو نقل للأفراد أو الأسلحة أو الذخائر”.

وأضاف “إذا استدعت الضرورة إعادة التمركز أو التحري لأرتال عسكرية لا يتم إلا وفق السياق المعمول به وموافقة القائد الأعلى “.

والخميس، أعلنت قوات الجيش الوطني في بيان لها إطلاق عملية عسكرية في الجنوب الليبي، لملاحقة “الإرهابيين والتكفيريين”.

والأربعاء، أفاد آمر المنطقة العسكرية سبها أحمد العطايبي في بيان، أن قوة عسكرية تابعة لقوات الجيش قوامها نحو “300 آلية مسلحة تمركز بعضها في قاعدة تمنهت الجوية “.