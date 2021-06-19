القبض على أفريقي بتهمة سرقة كوابل كهربائية بمنطقة سيدي فرج ببنغازي

19 يونيو، 2021 2:29 م
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ليبيا- سرقة كوابل كهرباء

أخبار ليبيا24

ألقى عناصر من الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية في بنغازي، القبض على شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية بتهمة رقة كوابل كهربائية.

وأفاد، الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، إن القبض على المتهم جاء بعد ورود بلاغ من قبل المواطنين عن وجود تشكيل عصابي قام بفصل التيار الكهربائي بمنطقة سيدي فرج لغرض سرقة الأسلاك النحاسية.

وأضاف، أنه بعد تلقي البلاغ توجهت الدوريات التابعة لإدارة حماية الطاقة الكهربائية إلى المنطقة المذكورة، وتم القبض على شخص أفريقي الجنسية يمتهن سرقة الكوابل الكهربائية.

وذكر أنه اتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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19 يونيو، 2021 2:29 م
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