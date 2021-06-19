العباني يطالب بمشاركة وفد من النواب في مؤتمر برلين 2

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طالب عضو مجلس النواب، محمد العباني، بضرورة مشاركة وفد من المجلس في أعمال مؤتمر برلين 2، والذي من المقرر أن تشارك به حكومة الوحدة الوطنية.

وقال العباني في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، إن “شعبنا بلغ سن الرشد ولا يجوز فرض الولاية عليه وتغييب إرادته بما سيُطرح من حلول ومقترحات، ولذا لا بد من مشاركة وفد يمثل السلطة الشرعية المنتخبة من كل الليبيين”.

وأضاف، “الليبيون مطالبهم محددة وهي إجلاء القوات الأجنبية، وطرد المرتزقة، وحل الميلشيات ونزع سلاحها، وإجراء انتخابات نزيهة في موعدها المقرر، ولكونهم أكثر طرف عانى واكتوى بنيران الآثار السلبية لكل هذه الأوضاع فقد تكون لديهم رؤى جدية مقارنةً بالجميع فيما سيُطرح من مقترحات وخطط للحل”.