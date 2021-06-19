الدبيبة يسحب قرار تعيين عبد الرحمن زايد وكيلا لوزارة الإسكان
وكيل لوزارة الإسكان مدان بتهمة تأسيس جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين
أخبار ليبيا 24 – خبر
أصدر رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، قرارا بسحب قرار تعيين عبد الرحمن صالح زيد وكيلاً لوزارة الإسكان والتعمير.
وقال القرار الذي حمل رقم 152 لسنة 2021، إنه يعمل بالقرار منذ تاريخ صدوره، ويلغي ما يخالفه.
وقالت مصادر إن سبب قرار إلغاء التعيين هو صدور أحكام قضائية بحق زيد تحول دون ممارسته لمهامه الوظيفية.
و”عبد الرحمن صالح زيد” المعيّن في منصب وكيل وزارة الإسكان والتعمير وهو من المناصب الإدارية الرفيعة، مدان بحكم غيابي صادر في يناير 2019، عن محكمة جنايات الجيزة المصرية، بمعاقبته بالسجن المؤبد وتغريمه بمبلغ 500 ألف جنيه.
و” زيد” مدان بتأسيس جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، وذلك بأن تمكن بمعرفة المتهم الثاني وآخرين مجهولين من استقطاب راغبي السفر بمختلف أجناسهم وجنسياتهم، واستصدار خطابات استقدام وعقود عمل من دولة ليبيا بمعرفته، وعلى هدى ذلك تمكنوا من استخراج موافقات أمنية وتصاريح سفر لتهجير الأشخاص عبر القطر المصري إلى دولة السودان ثم تهريبهم إلى دولة ليبيا، ومنها إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك نظير منفعة مالية، على النحو المبين في التحقيقات.