الدبيبة يسحب قرار تعيين عبد الرحمن زايد وكيلا لوزارة الإسكان

أخبار ليبيا 24 – خبر

أصدر رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، قرارا بسحب قرار تعيين عبد الرحمن صالح زيد وكيلاً لوزارة الإسكان والتعمير.

وقال القرار الذي حمل رقم 152 لسنة 2021، إنه يعمل بالقرار منذ تاريخ صدوره، ويلغي ما يخالفه.

وقالت مصادر إن سبب قرار إلغاء التعيين هو صدور أحكام قضائية بحق زيد تحول دون ممارسته لمهامه الوظيفية.

و”عبد الرحمن صالح زيد” المعيّن في منصب وكيل وزارة الإسكان والتعمير وهو من المناصب الإدارية الرفيعة، مدان بحكم غيابي صادر في يناير 2019، عن محكمة جنايات الجيزة المصرية، بمعاقبته بالسجن المؤبد وتغريمه بمبلغ 500 ألف جنيه.

و” زيد” مدان بتأسيس جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، وذلك بأن تمكن بمعرفة المتهم الثاني وآخرين مجهولين من استقطاب راغبي السفر بمختلف أجناسهم وجنسياتهم، واستصدار خطابات استقدام وعقود عمل من دولة ليبيا بمعرفته، وعلى هدى ذلك تمكنوا من استخراج موافقات أمنية وتصاريح سفر لتهجير الأشخاص عبر القطر المصري إلى دولة السودان ثم تهريبهم إلى دولة ليبيا، ومنها إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك نظير منفعة مالية، على النحو المبين في التحقيقات.