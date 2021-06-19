الدبيبة يستثني قناة “ليبيا الفضائية” من الحل وينقل تبعيتها لمجلس الوزراء لغط كبير في الشارع الليبي بسبب تكليف "وليد اللافي" بإعادة هيكلة المؤسسة الليبية للإعلام

أخبار ليبيا 24 – خبر

قرر مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، استثناء قناة ليبيا الفضائية “تلفزيون ليبيا” من الحل.

واشتمل القرار الذي حمل رقم 116 لسنة 2021، والصادر بتاريخ اليوم السبت، (19/6/2021) نقل تبعية القناة لديوان مجلس الوزراء.

وقبل أيام قررت حكومة الدبيبة حل المؤسسة الليبية للإعلام وإعادة هيكلة منصاتها، تحت إشراف وزير الاتصالات في الحكومة وليد اللافي.

وتسبب اختيار اللافي لهذه المهمة في لغط كبير في الشارع الليبي، كونه متهم بدعم وتأييد الإرهاب من خلال قناته النبأ التي كانت تعتبر لسان للجماعات المتشددة في المنطقة الغربية.