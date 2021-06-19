الدبيبة يستثني قناة “ليبيا الفضائية” من الحل وينقل تبعيتها لمجلس الوزراء

لغط كبير في الشارع الليبي بسبب تكليف "وليد اللافي" بإعادة هيكلة المؤسسة الليبية للإعلام

19 يونيو، 2021 7:29 م
0

أخبار ليبيا 24 – خبر

قرر مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، استثناء  قناة ليبيا الفضائية “تلفزيون ليبيا” من الحل.

واشتمل القرار الذي حمل رقم 116 لسنة 2021، والصادر بتاريخ اليوم السبت، (19/6/2021) نقل تبعية القناة لديوان مجلس الوزراء.

وقبل أيام قررت حكومة الدبيبة حل المؤسسة الليبية للإعلام وإعادة هيكلة منصاتها، تحت إشراف وزير الاتصالات في الحكومة وليد اللافي.

وتسبب اختيار اللافي لهذه المهمة في لغط كبير في الشارع الليبي، كونه متهم بدعم وتأييد الإرهاب من خلال قناته النبأ التي كانت تعتبر لسان للجماعات المتشددة في المنطقة الغربية.

19 يونيو، 2021 7:29 م
0

مقالات ذات صلة

المرصد السوري يؤكد عودة 140 مرتزقًا من ليبيا إلى سوريا وإرسال 200 آخرين

19 يونيو، 2021 7:10 م

التميمي: مفاوضات خروج المرتزقة لا تزال في مراحلها الأولى

19 يونيو، 2021 7:00 م

الدبيبة يسحب قرار تعيين عبد الرحمن زايد وكيلا لوزارة الإسكان

19 يونيو، 2021 6:55 م
ليبيا- توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي بنغازي وغريان

توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي بنغازي وغريان

19 يونيو، 2021 5:18 م
زر الذهاب إلى الأعلى