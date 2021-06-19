التميمي: مفاوضات خروج المرتزقة لا تزال في مراحلها الأولى

التميمي: ملف خروج المرتزقة يحتاج لمزيد من المفاوضات

19 يونيو، 2021 7:00 م
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أخبار ليبيا 24 –  خبر

نفي مدير مكتب القائد العام، وعضو لجنة 5+5، اللواء خيري التميمي، إحراز اي  تقدم في ملف خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.

التميمي قال إن تنفيذ هذا البند من بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه بين طرفي الصراع، قبل حوالي 8 أشهر في مدينة جنيف السويسرية،  يحتاج لمزيد من المفاوضات .

وأوضح أن ملف المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا مازال يراوح مكانه، معتبراً أن النقاش والتفاوض بشأنه لا يزال في خطواته الأولى.

وأضاف التميمي خلال حضوره ملتقى إقليميا في تونس العاصمة حول “مأزق المرتزقة بليبيا ومخاطره على الأمن والسلام الإقليمي”، أن هناك توافقا تاما بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة على ضرورة استكمال تنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وعلى رأسها إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

19 يونيو، 2021 7:00 م
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