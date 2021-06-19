التكتلات والأحزاب الوطنية تشدد على إنجاز الانتخابات في موعدها دون تأخير

أخبار ليبيا24- خاص

طالبت، الأحزاب والتكتلات الوطنية، اليوم السبت، بضرورة إنجاز استحقاق الانتخابات العامة المقرر في موعده يوم 24 ديسمبر 2021، مؤكدين أن الخلاص من الأزمة الليبية الخانقة يتمثل في إنجازها دون مماطلة أو تعطيل بأي شكل من الأشكال.

جاء ذلك، في بيان مشترك ألقي في بنغازي ووقع عليه كل من، التكتل المدني الديمقراطي وتكتل إحياء ليبيا وتیار ليبيا للجميع وتیار شباب التغيير وتجمع الارادة الوطنية وتیار نعم ليبيا والتيار الوطني الوسطي وحراك 24 ديسمبر وحراك من أجل 24 ديسمبر وليبيا تنتخب رئيسها والاتحاد النسائي درنة والاتحاد النسائي طبرق والاتحاد النسائي بنغازي ونساء الصدارة والحراك الوطني نحو الدولة الدستورية.

وأكدت، الأحزاب والتكتلات الوطنية، أن قناعتها القوية بأن خلاص الشعب الليبي من الأزمة الخانقة يتمثل في العبور الآمن إلى الانتخابات العامة، الرئاسية المباشرة والبرلمانية، التي اتفقت عليها جميع الأطراف الليبية، وأيدها بقوة المجتمع الدولي من خلال بيانات مجلس الأمن، مشددة على رفضها لقبول أية محاولة للتعطيل كالزج بفكرة الاستفتاء على مقترح الدستور المختلف عليه، أو الإصرار على استخدامه كقاعدة دستورية كوسيلة لخلق الخلاف بغرض التأجيل أو الإلغاء.

وشددت على أن المهام التي حددها ملتقى الحوار الليبي للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، تتمثل حصرا وأساسا في القيام بكل ما يلزم وينبغي عمله لتمهيد الأرض الليبية لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني التاريخي، بتنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

وأكدت، الأحزاب والتكتلات الوطنية، أن في مقدمة ذلك إنجاز أحد أهم ما ينبغي عمله وهو خروج كافة القوى الأجنبية الموجودة على الأرض الليبية، ليتمكن أبناء الوطن من التعبير عن إرادتهم الحرة في اختيار مؤسسات الحكم وبدون إقصاء لأحد، لقيادة البلاد إلى المرحلة الدائمة، من خلال إنجاز مشروع الدستور الدائم، وأن التاريخ المحدد لإجراء هذه الانتخابات هو تاريخ معتمد لدى غالبية أفراد الشعب الليبي، الذين لا يمكن أن يسمحوا بتجاوزه بأي شكل من الأشكال، كما أنه معتمد من المجتمع الدولي، ممثلا في مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسه الدول دائمة العضوية فيه.

كما أكدت وجود القاعدة الانتخابية اللازمة لإجراء الانتخابات، المتمثلة في مقترح لجنة فبرایر کاملا والمضمنة في التعديل السابع للإعلان الدستوري، وقرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014 بشأن الانتخاب المباشر لرئيس الدولة.

وأضافت، أن ما يلزم لذلك هو قيام مجلس النواب بمخاطبة المفوضية العليا للانتخابات، وإحالة كل الوثائق اللازمة إليها، لتشرع فورا في اتخاذ التدابير اللازمة لإجراء الانتخابات.

وقالت، إنه وفي حال بلوغ الأجل المضروب لإجراء الانتخابات، قبل أن يتم نهائيا إجلاء جميع القوى الأجنبية من التراب الوطني، فإننا نقترح أن يقوم الاتحاد الأفريقي، ممثلا في دوله، بالمساعدة في الرقابة على الانتخابات، لضمان سيرها بأمان وانتظام، وضمان عدم وقوع أي محاولات للتلاعب بنتائجها.

وأضافت، أنها ستتوجه بمضمون هذا البيان إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، لطلب مساهمته في تنفيذ ما نقترحه فيه، لصالح الوطن، ومستقبل أبنائه.