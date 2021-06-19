البعثة الأممية تدعو أعضاء ملتقى الحوار للاجتماع بتونس مطلع يوليو
البعثة الأممية نسعي لإعداد آليات عملية من شأنها الدفع بالمناقشات قدما
أخبار ليبيا 24 – خبر
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، عزمها عقد اجتماع مباشر لملتقى الحوار السياسي في سويسرا في الفترة من الثامن والعشرين وحتى الأول من يوليو، على أن تنعقد اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى في الفترة من الرابع والعشرين وحتى السادس والعشرين من يونيو الجاري في تونس.
البعثة قالت في بيان، إن الاجتماع يعد فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، ولا سيما فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات.
وبخصوص اجتماع اللجنة الاستشارية، قالت البعثة إنه لقاء تحضيري يهدف إلى المساعدة في تيسير مناقشات الجلسة العامة للملتقى من خلال إعداد «آليات عملية من شأنها الدفع بالمناقشات قدما وبناء التوافق بما في ذلك عملية صنع القرار»، وفق البيان.
وجدد المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش دعوته لجميع الأطراف المعنية، بمن فيهم أعضاء ملتقى الحوار السياسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، للاستجابة لتطلعات الشعب الليبي والعمل على الإسراع باستكمال القاعدة الدستورية والإطار القانوني اللازمين للانتخابات.