البعثة الأممية تدعو أعضاء ملتقى الحوار للاجتماع بتونس مطلع يوليو

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، عزمها عقد اجتماع مباشر لملتقى الحوار السياسي في سويسرا في الفترة من الثامن والعشرين وحتى الأول من يوليو، على أن تنعقد اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى في الفترة من الرابع والعشرين وحتى السادس والعشرين من يونيو الجاري في تونس.

البعثة قالت في بيان، إن الاجتماع يعد فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، ولا سيما فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات.

وبخصوص اجتماع اللجنة الاستشارية، قالت البعثة إنه لقاء تحضيري يهدف إلى المساعدة في تيسير مناقشات الجلسة العامة للملتقى من خلال إعداد «آليات عملية من شأنها الدفع بالمناقشات قدما وبناء التوافق بما في ذلك عملية صنع القرار»، وفق البيان.

وجدد المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش دعوته لجميع الأطراف المعنية، بمن فيهم أعضاء ملتقى الحوار السياسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، للاستجابة لتطلعات الشعب الليبي والعمل على الإسراع باستكمال القاعدة الدستورية والإطار القانوني اللازمين للانتخابات.