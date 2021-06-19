إعدام مشروبات كحولية ضبطت بميناء مصراتة

19 يونيو، 2021 11:48 ص
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أخبار ليبيا 24

قامت إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بإعدام كمية كبيرة من المشروبات الكحولية تقدر بخمسة حاويات؛ وذلك بحضور النيابة العامة والأجهزة المختصة.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بـ فيسبوك، أن الكمية التي تم إعدامها تم ضبطها داخل خمسة حاويات على فترات متعاقبة خلال الشهر الماضي بميناء مصراتة من قبل الجهات الضبطية الجمركية بالتعاون مع إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية وبإشراف أعضاء النيابة العامة بنيابة شرق مصراتة الابتدائية.

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19 يونيو، 2021 11:48 ص
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