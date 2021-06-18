وكيل وزارة الخارجية يلتقي القائم بالأعمال اليوناني

18 يونيو، 2021 1:01 ص
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ليبيا-وكيل وزارة الخارجية يلتقي القائم بالأعمال اليوناني

أخبار ليبيا24

التقى وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي محمد عيسى خليل، الخميس، القائم بالأعمال اليوناني ايوانيس ستما انيكوس.

وقالت الخارجية إن الجانبان تبادلا وجهات النظر حول مجمل القضايا التي تهم البلدين، لافتًا إلى أن الوكيل رحب بإعادة فتح السفارة اليونانية في طرابلس والقنصلية العامة في بنغازي.

وأضافت أنه أكد على أن العلاقات بين البلدين في تطور مستمر، وخاصة بعد الزيارة التي أداها رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسو تاكس إلى ليبيا في السادس من أبريل الماضي، وكذلك الزيارة التي آداها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى اليونان في الرابع عشر من شهر أبريل الماضي .

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18 يونيو، 2021 1:01 ص
12

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