ناقلة مليونية تغادر ميناء الحريقة النفطي في طبرق إلى الصين

18 يونيو، 2021 7:40 م
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لناقلة النفطية (نوردك ستار)
لناقلة النفطية (نوردك ستار)

أخبارليبيا24- خاص

كشف مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق اليوم الجمعة أن الناقلة النفطية (نوردك ستار) غادرت رصيف الميناء التابع لشركة الخليج العربي للنفط بعد شحنها بمليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وأضاف المصدر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير بلغ 240 ألف برميل من النفط الخام.

وأفاد المصدر أن أعمال الشحن والتصدير تتم وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من التلوث هو من أولويات شركة الخليج وبفضل العاملين بالموقع لم تسجل اي حالة تلوث بيئي.

يشار إلى أن ميناء الحريقة النفطي في طبرق يستقبل النفط الخام من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

18 يونيو، 2021 7:40 م
13

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