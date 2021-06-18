“ليلى الخمري” أول ليبية تقود رحلة للخطوط البريطانية
الكابتن "ليلى الخمري" تمتاز بقوة الشخصية ودقة الملاحظة وسرعة البديهة
أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك
الكابتن الليبية “ليلى الخمري” تجتاز اختبار الترقية من مساعد طيار إلى طيار .
وقامت برحلتها الأولى كقائد لإحدى طائرات شركة الخطوط البريطانية يوم الإثنين الماضي .
هي من أب ليبي وأم إنجليزية .
رفضت قبولها شركات النقل الجوي فى ليبيا .
تمتاز بقوة الشخصية ودقة الملاحظة وسرعة البديهة والذكاء .
وعبر الكثير من رواد التواصل الاجتماعي عن سعادتهم لنجاح الكابتن “ليلى الخمري” .