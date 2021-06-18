“ليلى الخمري” أول ليبية تقود رحلة للخطوط البريطانية

الكابتن "ليلى الخمري" تمتاز بقوة الشخصية ودقة الملاحظة وسرعة البديهة

18 يونيو، 2021 3:52 م
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أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك

الكابتن الليبية “ليلى الخمري” تجتاز اختبار الترقية من مساعد طيار إلى طيار .

وقامت برحلتها الأولى كقائد لإحدى طائرات شركة الخطوط البريطانية يوم الإثنين الماضي .

هي من أب ليبي وأم إنجليزية .

رفضت قبولها شركات النقل الجوي فى ليبيا .

تمتاز بقوة الشخصية ودقة الملاحظة وسرعة البديهة والذكاء .

وعبر الكثير من رواد التواصل الاجتماعي عن سعادتهم لنجاح الكابتن “ليلى الخمري” .

18 يونيو، 2021 3:52 م
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